Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan ve 1,60 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 4.064 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Alkollü otomobil sürücüsü çarptığı elektrik direğini yerinden söktü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan ve 1,60 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza Sarılar Mahallesi Hastane Caddesinde meydana geldi. Sarılar istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Halil Bodur'un kullandığı 07 ASS 949 plakalı otomobil, Sarılar çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarparak karşı şeritte durabilen otomobil sürücüsü yaralanırken, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde 1,60 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 4.064 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.