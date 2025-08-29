Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 32 Bin Lira Ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde alkollü motosiklet sürücüsüne 32 bin 97 lira ceza kesildi. Sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren alkollü motosiklet sürücüsüne 32 bin 97 lira ceza kesildi.
Jandarma ekipleri, Meşeli köyündeki denetimlerinde şüphelendikleri motosikleti durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücü C.K'nın 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücüye ilgili maddelerden 32 bin 97 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel