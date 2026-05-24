Aydın'da alkollü sürücünün yolda zikzak çizerek ilerlemesi cep telefonu kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü halde kasalı 3 tekerlekli motosiklet kullanan sürücüye 133 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Pınarbaşı Mahallesi 118. Sokak'ta dün yolda zikzak çizerek ilerleyen 09 ASJ 015 plakalı kasalı 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine yakalanan sürücü K.Ö.'nün 250 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada K.Ö.'nün çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 133 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, kullandığı motosiklet trafikten men edildi.

Gözaltına alınan K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sürücünün yolda zikzak çizerek ilerlemesi, çevredeki bir vatandaşça cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
