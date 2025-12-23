Haberler

Alkollü motosiklet sürücüsünün polise direnen arkadaşı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz motosiklet süren sürücü, uygulama sırasında arkadaşıyla birlikte polise zor anlar yaşattı. Toplam 27 bin 945 TL ceza kesilen sürücünün arkadaşı, iki ayda 70 bin TL ceza ödediğini belirterek tepki gösterdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olan motosikletin sürücüsü Mustafa K.'nin (30) yanındaki arkadaşı M.G. (29) polise, "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı" diyerek mukavemet gösterince kelepçe takılarak emniyete götürüldü.

Olay, gece saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda yaptığı uygulama sırasında meydana geldi. Mustafa K.'nin kullandığı 16 BCH 223 plakalı motosiklet durduruldu. Sürücünün ehliyetsiz ve 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 27 bin 945 TL cezai işlem uygulandı.

'2 AYDA 70 BİN TL CEZA ÖDEDİM'

Ceza makbuzu yazıldığı sırada Mustafa K.'nin yanındaki arkadaşı M.G. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu iddia edilen M.G., "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim. Ne diyorsun dayı Yapıştıracak cezayı bitecek bu iş" diyerek tepki gösterdi. Uyarılara rağmen direnmeye ve tepki göstermeye devam eden M.G., kelepçe takılarak arkadaşı Mustafa K. ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
title