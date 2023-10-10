Alkollü motosiklet sürücüsü Gazipaşa'da kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü motosiklet sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Koru Mahallesi köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koru köprüsü üzerinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 07 BGG 494 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan yaralanan motosiklet sürücüsü M.Y.'nin 2,65 promil alkollü olduğu kaydedildi. - ANTALYA