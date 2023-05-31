Alkollü mekanda bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde içkili mekanda bir kişiyi silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Dün gece saat 23.30 sıralarında Belediye Caddesi'nde 3. katta bulunan içkili mekanda meydana gelen olayda, Z.Ö. daha önceden kendisini bıçakla yaralayan ve aralarında husumet bulunan Veli Bayılan'a silahla 3 el ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Veli Bayılan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayılan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Z.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yaralının ameliyat sonrası yoğun bakımda olduğu, hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN