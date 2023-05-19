Alkollü kişi Taksim Anıtı'na çıkıp Atatürk heykeline sarıldı

Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çıkan alkollü bir kişi, sağa sola küfürler etti. Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şahsın, zaman zaman ağlayarak Atatürk heykeline sarıldığı görüldü. Bulunduğu yerden indirilen adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim Anıtı'na çıktı, ağlayarak Atatürk heykeline sarıldı

Alkollü şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çıkan alkollü bir kişi, sağa sola küfürler etti. Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şahsın, zaman zaman ağlayarak Atatürk heykeline sarıldığı görüldü. Bulunduğu yerden indirilen adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs elinde Türk bayrağı ile Taksim Anıtı'na çıktı. Sağa sola küfürler savurmaya başlayan kişiyi, o sırada Taksim Meydanı'nda bulunan sivil ekipler, aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahsın hareketlerini çevredekiler ise meraklı gözlerle izledi. Polisin ikna çabalarına aldırmayan adamın zaman zaman ağlayarak Atatürk heykelini öptüğü görüldü. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.