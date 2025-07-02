Alkollü Kişi Polis Ekiplerine Saldırınca Bacağından Vuruldu

Alkollü Kişi Polis Ekiplerine Saldırınca Bacağından Vuruldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü bir kişi, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen saldırgan bir tavır sergileyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre alkollü bir kişi, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen üzerlerine yürüyünce, tabanca ile bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı 11'inci Değirmen Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan ve alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, bilinmeyen nedenle bölgede görev yapan polis ekiplerine sözlü müdahalede bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen ve polis memurlarının üzerine yürüyen şüpheli kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uyarılara rağmen polislerin üzerine doğru yürüyen şüpheli, bir polis memurunun tek el ateş etmesiyle bacağından vuruldu. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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