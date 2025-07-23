Alkollü Kaykay Sürene 9 Bin Lira Ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde otoyolda kaykay süren alkollü bir kişiye 9 bin 267 lira idari ceza kesildi. K.A'nın alkol seviyesi 0.43 promil olarak belirlendi.
İzmir'in Bornova ilçesinde otoyoldaki uygulama noktasında alkollü kaykay sürdüğü belirlenen kişiye, 9 bin 267 lira idari ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi Otoyol Büro Amirliği ekipleri, İzmir Çevre Yolu'nun 2. Sanayi Sitesi yakınlarında otoyolda kaykayla ilerleyen K.A'yı durdurdu.
Yapılan alkol testinde K.A'nın 0.43 promil alkollü olduğu belirlendi.
Trafik ekipleri tarafından K.A'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince 9 bin 267 lira idari ceza kesildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel