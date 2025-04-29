Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede

Alkollü Kadın Evini Ateşe Verdi: Neşe S. Gözaltında

Alkollü Kadın Evini Ateşe Verdi: Neşe S. Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Neşe S., alkollü halde kaldığı evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, Neşe S. gözaltına alındı.

AMASYA'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Neşe S., alkollü haldeyken, kaldığı evi ateşe verdi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Seyhcui Mahallesi Zambak Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Neşe S., sabah saatlerinde evi ateşe verdi. Evden dumanların geldiğini gören komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarar oluşurken, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen alkollü Neşe S. gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.