Alkollü Kadın Evini Ateşe Verdi: Neşe S. Gözaltında
Amasya'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Neşe S., alkollü halde kaldığı evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, Neşe S. gözaltına alındı.
AMASYA'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Neşe S., alkollü haldeyken, kaldığı evi ateşe verdi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Seyhcui Mahallesi Zambak Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Neşe S., sabah saatlerinde evi ateşe verdi. Evden dumanların geldiğini gören komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarar oluşurken, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen alkollü Neşe S. gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel