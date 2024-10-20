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Alkollü Giriş Tartışması Kanlı Bitti

Alkollü Giriş Tartışması Kanlı Bitti
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Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanına alkollü olarak giremeyen bir kişi, tartışma sonucunda Azerbaycan uyruklu bir genci tabancayla yaraladı. Olay sonrasında şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde alkollü olduğu için eğlence mekanına alınmayan Y.M. (29), Azerbaycan uyruklu Amin P.'yi (20) tabancayla ayak bileğinden yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eğlence mekanına girmek isteyen Y.M. ile kapıdaki görevliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada mekandaki arkadaşlarına yardım eden Azerbaycan uyruklu Amin P. de olaya dahil oldu. Y.M. belinden çıkardığı tabancayla Amin P.'yi ayak bileğinden vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Azerbaycan Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Atakum Samsun Olay Suç

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