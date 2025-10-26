Alkollü Bisiklet Sürücüsüne Para Cezası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu hafif yaralanan alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 lira para cezası uygulandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazaya karışan alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesinde S.T. yönetimindeki otomobil ile U.M. idaresindeki bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü hafif yaralandı.
Yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü U.M'nin 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi.
U.M'ye polis ekiplerince 18 bin 677 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel