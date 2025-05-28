Alkollü Bisiklet Sürücüsüne 18 Bin TL Ceza

Alkollü Bisiklet Sürücüsüne 18 Bin TL Ceza
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Bolu'da, 1,54 promil alkollü olarak elektrikli bisiklet kullanan Salih K.'ya 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti el konulan sürücü, polisin 'alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın' sözleriyle karşılaştı.

BOLU'da, 1,54 promil alkollü olduğu tespit edilen elektrikli bisiklet sürücüsü Salih K.'ya 18 bin 677 TL ceza kesildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan 2 kez ehliyetine el konulduğu öğrenilen Salih K., polise kullandığı aracın bisiklet olduğunu söyleyerek ceza yazılmamasını isterken, polis ise "Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" diye cevap verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Alpağut Mahallesi Kuvayi Milliye Parkı mevkisinde meydana geldi. Gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Salih K., polis kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

'ALKOLLÜ EŞEK BİLE KULLANAMAZSIN'

Salih K., polislere "Bana ceza yazamazsınız, bisiklet kullanıyorum" diyerek tepki gösterdi. Polis ise Salih K.'ya alkollü şekilde hiçbir aracı kullanamayacağını söyleyerek, "Alkollü şekilde eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" diye cevap verdi. Daha önce de 2 kez alkollü şekilde araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 2 yıl el konulan Salih K.'ya 18 bin 677 TL para cezası kesildi. Ayrıca Salih K. hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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