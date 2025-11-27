Haberler

Alkollü Araç Kullanma İddiasında Şok İtiraf: Arkadaşının Kan Örneğini Vermiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanan S.H., hastanede kan örneği vererek alkol bulunmadığını savundu. Ancak yapılan araştırmada, S.H.'nin arkadaşının kan örneğini vermiş olduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı.

ORDU'da alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanan S.H. (29), hastanede kan örneğini vererek kanında alkol bulunmadığını ileri sürdü. Hastanede yapılan araştırmada; S.H.'nin arkadaşının kan örneği verdiği ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri tarafından 18 Eylül'de Perşembe ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen alkol denetimi sırasında 0.55 promil alkollü araç kullandığı tespit edilen S.H.'ye idari yaptırım uygulandı. Alkol denetimi sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne giden S.H., kan tahlili yaptırdı. Tahlil sonucunda kanında 0.00 promil alkol bulunduğunu ileri süren S.H., Perşembe Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Jandarmanın talebi sonrası mahkeme kararı ile hastanede yapılan araştırmada; idari yaptırım uygulanan S.H.'nin yerine arkadaşının kan örneği verdiği tespit edildi. Diğer yandan sürücü ile arkadaşının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Denetlenen fırında mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.