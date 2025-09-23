Alkollü Araç Kullanımı Trafik Kazalarının Başında

ÜLKE genelindeki denetimlerde sürücü belgelerinin geri alınmasında birinci neden, alkollü araç kullanımı oldu. Ocak- ağustos döneminde alkollü araç kullanmaktan 171 bin 295, 5 kez hız limiti aşmaktan 490 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Aynı dönemde ölümlü- yaralanmalı trafik kazalarında 1271 sürücü alkollü, 1541 sürücü hızlı araç kullanmaktan dolayı kusurlu bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ocak- ağustos döneminde, 440 bin 578 kaza yaşandı. Kazalardan 1420 ölümlü, 187 bin 716'sı yaralanmalı oldu. Kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 1670, yaralı sayısı ise 270 bin 467 olarak kayıtlara geçti. Son yıllarda trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında aşırı hız ya da alkollü araç kullanımında artış oldu.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI İLK SIRADA

Ocak- ağustos döneminde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 212 bin 180 sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı. Sürücü belgelerinin geri alınmasında birinci neden alkollü araç kullanımı olurken, bunu 100 ceza puanını aşmak, 5 kez hız limitini aşmak takip etti. Alkollü araç kullanımı nedeniyle aynı dönemde geçici olarak geri alınan sürücü belgesi sayısı 171 bin 295 olarak kayıtlara geçti. 100 ceza puanını dolduran 11 bin 347 sürücü ile 5 kez hız limitini aşan 490 sürücünün belgesi geri alındı. Ülke genelinde ocak- ağustos döneminde ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında, alkollü araç kullanmak nedeniyle 1271, aşırı hızla araç kullanmaktan 1541 kaza meydana geldi.

HIZ VE ALKOL NEDENİYLE KAZALAR

Geçen yıl ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında alkollü araç kullanmaktan 1933, aşırı hızla araç kullanmaktan 2 bin 197 kaza yaşandı. 2024'te alkollü araç kullanan 258 bin 594, 5 kez hız limitini aşan 556, 100 ceza puanını dolduran 12 bin 711 sürücünün belgesi geçici süreyle alındı.

2023'te alkollü araç kullanan 197 bin 768, 100 ceza puanını dolduran 3 bin 487, 5 kez hız limitini aşan 307 sürücünün belgesi geçici süreyle alındı. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarında, 2023'te alkollü araç kullanmak dolayısıyla 1712, aşırı hızla araç kullanmaktan 2 bin 208 kaza meydana geldi.

Haber: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -