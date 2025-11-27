Alkollü Araç Kullanan Sürücünün İtirazı Arkadaşının Kan Örneğiyle Yapıldığı Ortaya Çıktı

Ordu'da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle hakkında idari yaptırım uygulanan sürücünün, itirazda bulunabilmek için gereken kan örneğini kendisi yerine arkadaşının verdiği tespit edildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timlerinin, 18 Eylül 2025'de Perşembe ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesinde alkol denetimi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Denetimde sürücü S.H.'nin (29) 0,55 promil alkollü araç kullandığının tespit edildiği ve idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Sürücünün daha sonra Fatsa Devlet Hastanesi'ne gittiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu şahıs, denetim sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne giderek kan tahlili yaptırmış ve tahlil sonucunda kanında 0,00 promil alkol bulunduğunu ileri sürerek Perşembe Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunmuştur. Trafik Jandarması Timlerinin talebi üzerine, mahkeme kararı ile hastanede yapılan araştırmada, idari yaptırım uygulanan şahsın yerine arkadaşının kan örneği verdiği tespit edilmiş olup olayla ilgili adli soruşturma başlanılmıştır."

Öte yandan, sürücüyle arkadaşının hastanedeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.