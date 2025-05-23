Alkollü Adam Baltayla Sokakta Terör Estirdi

Alkollü Adam Baltayla Sokakta Terör Estirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü bir kişi, elindeki balta ile sokakta bağırarak çevreye zarar verdi. Polis müdahale ettiğinde şahıs tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta bağırarak küfreden ardından elindeki balta ile bazı araçlara zarar veren Rüstem P. tutuklandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Rüstem P., eline geçirdiği baltayla bağırarak sokakta dolaşmaya başladı. Yüksek sesle küfrederek çevredekileri rahatsız eden Rüstem P., balta ile Koca Macır Sokak'ta bazı araçlara da zarar verdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin uyardığı Rüstem P., görevlilere de saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polis, Rüstem P.'yi bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladı. Elindeki balta alınan şüpheli, ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rüstem P.'nin yakalanışı ve polisin havaya ateş açtığı anlar, kameraya yansıdı. Rüstem P., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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