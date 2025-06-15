Alkolle Araç Kullanan Genç, Minibüse Çarpıp Fenalaştı

Alkolle Araç Kullanan Genç, Minibüse Çarpıp Fenalaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da alkol etkisiyle kazaya karışan 18 yaşındaki Osman A., kazadan sonra yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra fenalaşarak otomobilden indi ve yere yığıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı ve yaptığı ihlaller nedeniyle ceza aldı.

BURDUR'da otomobiliyle minibüse çarpan, alkolün etkisiyle kaza yaptığını fark etmeyen Osman A. (18), yaklaşık 500 metre gittikten sonra fenalaşınca aracından inip, yere yığıldı.

Olay, dün gece Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Osman A.'nın kullandığı 15 ACJ 582 plakalı otomobil, kavşakta Orhan A. (59) idaresindeki 60 ABA 479 plakalı minibüse çarptı. Alkolün etkisiyle kaza yaptığının farkında olmayan Osman A., yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra Karasenir Kavşağı'nda otomobili durdurdu. Fenalaşan Osman A., otomobilden inip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Osman A., gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrolde, Osman A.'nın 3.03 promil alkollü olduğu belirlendi. Osman A.'nın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

Savaşta ağır bir darbe daha! Nükleer tesis vuruldu
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü: Gerilimi engellemek için elimizden geleni yapmaya hazırız

Trump ile görüşen Erdoğan'dan net mesaj
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.