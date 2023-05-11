ALKOLDEN EHLİYETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ; 'ŞAHİT NUMUNELER' SAYESİNDE HATADAN DÖNÜLDÜ

İZMİR'in Urla ilçesinde, kullandığı kamyonun devrildiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede alınan kan örneğinde 0.46 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konulup, 1823 TL idari para cezası kesilerek, hakkında soruşturma başlatılan İlkay Kocatepe (43), en son 11 yıl önce alkol aldığını belirtip, kararı yargıya taşıdı. Avukatlarının talebi üzerine 2 şahit numune kan örneği de test edilen Kocatepe'nin bu defa alkolsüz çıkması üzerine, Urla Sulh Ceza Hakimliği Kocatepe'nin ehliyetin iadesine ve para cezasının iptaline hükmetti. Ayrıca, Kocatepe hakkındaki soruşturmada kovuşturmaya da gerek olmadığına karar verdi.

Kaza, geçen yıl 13 Aralık'ta saat 09.30 sıralarında Urla'nın Balıkova mevkisinde meydana geldi. Karaburun Belediyesi'nde şoförlük yapan İlkay Kocatepe'nin, İzmir yönüne giderken kontrolünü kaybettiği 35 RBV 01 plakalı kamyon yan yattı. Evli ve 1 çocuk babası Kocatepe, yaralandı. Kocatepe, ambulansla kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yapılan kan testinde İlkay Kocatepe'nin 0.20 olması gereken alkol sınırını, 0.46'yla aştığı tespit edildi. İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Urla Şehit Serkan Çağlayan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bunun üzerine Kocatepe'nin ehliyetine el koyup 1823 TL idari para cezası kesti. Ayrıca Savcılık, İlkay Kocatepe hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu' kapsamında soruşturma başlattı.

Şaşkınlık yaşayan, en son 11 yıl önce bir yılbaşı gecesi alkol aldığını belirten İlkay Kocatepe, avukatları Barış Can Gürlük ve Berk Ali Koçer aracılığıyla itiraz edip, konuyu yargıya taşıdı. Urla Sulh Ceza Hakimliği'nde geçen ay davası görülen duruşmada, Kocatepe'nin avukatları alkol testi için alınan 3 örnekten saklanan 2 şahit numune kan örneğinin de test edilmesi istedi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonucu, örneklerde alkole rastlanmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 2 Mayıs'ta mahkeme kararını verip, Kocatepe'nin ehliyetin iadesine ve para cezasının iptaline hükmetti. Ayrıca, Kocatepe hakkındaki soruşturmada kovuşturmaya da gerek olmadığına karar verdi.

AİLESİYLE SORUNLAR YAŞADI

İlkay Kocatepe, yaşadıklarını anlatarak, En son bir yılbaşı gecesi tüketmiştim. Ancak ailevi sorunlara yol açtığı için yıllar önce bir tercih yapmak zorunda kaldım. İçki ve sigarayı bıraktım. Kaza sonrasında alkollü olduğum çıkınca şaşırdım. Hatta yanlışlık olduğunu söyleyip, hastanede ısrar ettim. Bana bunun yönteminin savcılığa giderek itiraz etmem gerektiği söylendi. Savcılıkta yazıyı ifade verdim. Şahit numunelerin saklanmasını istedim dedi.

'İŞİMDEN DE OLABİLİRDİM'

Olaydan sonra ailesiyle güven sorunu yaşadığını belirten İlkay Kocatepe, Ailem, bana 'demek ki sen içki içiyormuşsun' demeye başladı. Bunun yanında işimden de olabilirdim. Ehliyetim olmadığı için belediyede işimi kaybetmemek için başka bir birimde işçi olarak çalıştım. Çevremdeki dostlarıma kendimi de anlatamadım. Bana 'Sen içiyor muşsun, niye bize aksini söyledin' diyenler de oldu. ya kazada ölmüş olsaydım. Kazadan sonra belki de tüm maddi masraflar ailemden istenecekti. Açtığımız dava sonucu adli tıp kararıyla alkolsüz olduğum anlaşıldı. Vatandaşlar, böyle durumda kendine inanıyor ve güveniyorsa savcılığa gidip, muhakkak hastanede verdikleri kan örneğinin şahit numunelerinin saklanması için dilekçe versin. Ayrıca şahit numunelerin barkod numaralarını da muhakkak isteyin dedi.

'VATANDAŞ HAKLIYSA SONUNA KADAR GİTMELİ'

Kocatepe'nin Avukatı Barış Can Gürlük, bu ayın başında kararın kesinleştiğini belirtip, Kan testinde alkol tespit edildikten sonra itiraz çok sık yapılabilen bir durum değil. Müvekkilimizin kendine güvenmesine biz de güvendik. Hastanelerde, alkollü kişilerden alınan şahit numune kan örneği vardır. Bu pek bilinmez. Savcılığa talepte bulunduk. Adli Tıp Kurumu, bu şahit numune kan örneklerini test etti. Sonucunda da müvekkilimin alkollü olmadığı ortaya çıktı, ehliyeti iade edildi. Para cezasının iptaline gidildi. Ayrıca savcılık tarafından başlatılan soruşturmada kovuşturmanın yer olmadığına karar verildi. Vatandaşlarımız kendine güveniyorsa, böyle durumlarda sonuna kadar gitmeli diye konuştu.