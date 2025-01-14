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Alkol ve Tütün Sektöründe Teminat Miktarları Artırıldı

Alkol ve Tütün Sektöründe Teminat Miktarları Artırıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelik ile 2025 yılı itibarıyla tütün mamulleri ve alkol sektöründeki firmaların ödeyeceği teminat miktarları artırıldı. Sigara ve nargilelik tütün üretimi için belirli kapasitelerde teminat tutarları önemli ölçüde yükseldi.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yönetmelik ile 2025 yılı itibarıyla, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ödeyeceği teminat miktarı artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğ ile yapılan düzenlemeye göre, sigara üretimi için teminat tutarları:

Yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 20 milyar adete kadar olan firmalar için teminat 40 milyon TL'den 57 milyon 572 bin TL'ye yükseldi. 20 milyar ile 40 milyar adet arasındaki kapasiteye sahip firmalar için teminat, 45 milyon TL'den 64 milyon 768 bin TL'ye çıkarken, 40 milyar adetten fazla üretim yapanlar için ise teminat tutarı 50 milyon TL'den 71 milyon 965 bin TL'ye yükseldi.

Nargilelik tütün mamulü üretimi için teminat tutarları şöyle arttı:

300 ton kapasiteye kadar olan firmalar için teminat 5 milyon TL'den 7 milyon 196 bin TL'ye, 300-600 ton kapasiteye sahip firmalar için 10 milyon TL'den 14 milyon 393 bin TL'ye, 600 ton üzeri üretim yapanlar için ise 15 milyon TL'den 21milyon 589 bin TL'ye yükseldi.

Yeni düzenlemeyle eski düzenleme arasında teminat tutarlarında belirgin bir artış gerçekleşti. Önceki düzenlemede, etil alkol üretim kapasitesine göre teminatlar 10 milyon litreye kadar 15 milyon TL, 10 milyon litreden fazla olanlar için 25 milyon TL iken yeni düzenlemeyle, sırasıyla 21.6 milyon TL ve 36 milyon TL'ye çıkarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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