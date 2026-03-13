Haberler

Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını öldürdü

Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada Serkan P., arkadaşı Uğur Çakmak'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Serkan P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Serkan P. (33), birlikte alkol aldığı öne sürülen arkadaşı Uğur Çakmak'ı (30) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Serkan P., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Turan Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; beraber alkol alan Serkan P. ile Uğur Çakmak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Serkan P. bıçakla Çakmak'ı göğüs, kalça ve karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çakmak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis, olayın ardından kaçan Serkan P.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen şüpheli Serkan P. hakkında, bu konuda da soruşturma başlatılıp, incelenmek üzere kan ve idrar örneği alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız