Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Arkadaşını Öldüren Cemil Er Tutuklandı

TUTUKLANDI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren Cemil Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Arkadaşı tarafından öldürülen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk babası Bahattin Arman ise Termal ilçesindeki Akköy Mezarlığı'na defnedildi.

Zehra BAYKAL/YALOVA,