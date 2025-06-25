Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Arkadaşını Öldüren Cemil Er Tutuklandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde alkol alıp tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldüren Cemil Er, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen Bahattin Arman ise Akköy Mezarlığı'na defnedildi.
TUTUKLANDI
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı boğazını keserek öldüren Cemil Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Arkadaşı tarafından öldürülen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk babası Bahattin Arman ise Termal ilçesindeki Akköy Mezarlığı'na defnedildi.
Zehra BAYKAL/YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel