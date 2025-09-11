Haberler

Alkol Sonrası Motosiklet Kazası: Muammer Türkmen Uçurumda Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 saat boyunca kaybolan Muammer Türkmen'in motosiklet kazası sonucu uçurumda cansız bedeni bulundu. Olay sonrası otopsi işlemleri tamamlanan Türkmen'in cenazesi defnedildi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kendisinden 20 saattir haber alınamayan Muammer Türkmen'in uçurumda cansız bedeni bulundu. Türkmen'in motosikletle yaptığı kaza sonucu uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.

Efeler ilçesinde geçen salı günü bir arkadaşı ile birlikte alkol alan Muammer Türkmen, daha sonra saat 23.00 sıralarında Umurlu Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere motosikletle yola çıktı. Türkmen'in eve gelmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkmen'in, kaybolduktan 20 saat sonra motosikletle uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkmen'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan, evli ve 2 çocuk babası Muammer Türkmen'in cenazesi bugün toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
