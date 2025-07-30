Alkol nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşını vuran kişi polise teslim oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkol alan U.B., tartıştığı arkadaşı M.A.'yı bacağından silahla yaraladı ve ardından polise teslim oldu. M.A. hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde U.B., tartıştığı arkadaşı M.A.'yı bacağından silahla vurarak yaraladı. U.B. olay yerinde polisi arayıp kendini ihbar etti.

Olay, Havuzlar Mahallesi Ecevit Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşı M.A. ile alkol alan U.B. bir süre sonra tartışmaya başladı. Küfürleşen taraflardan U.B. çantasından çıkardığı ruhsatsız silahla M.A.'ya ateş etti. Bacağından yaralanan M.A. yere yığılırken, U.B. polisi arayıp arkadaşını vurduğunu belirterek kendisini ihbar etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına iki kurşun isabet eden M.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. U.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

Ali Koç'tan Chobani ile yapılan imza töreninde Atatürk sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Doktorlar' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor

Bu sahneyle hafızalara kazınmıştı! Son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.