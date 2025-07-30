Alkol nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşını vuran kişi polise teslim oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde U.B., tartıştığı arkadaşı M.A.'yı bacağından silahla vurarak yaraladı. U.B. olay yerinde polisi arayıp kendini ihbar etti.

Olay, Havuzlar Mahallesi Ecevit Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşı M.A. ile alkol alan U.B. bir süre sonra tartışmaya başladı. Küfürleşen taraflardan U.B. çantasından çıkardığı ruhsatsız silahla M.A.'ya ateş etti. Bacağından yaralanan M.A. yere yığılırken, U.B. polisi arayıp arkadaşını vurduğunu belirterek kendisini ihbar etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına iki kurşun isabet eden M.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. U.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),