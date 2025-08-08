Alkol Halkı Rahatsız Eden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, alkol alan bir grubun çevreye rahatsızlık vermesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polise mukavemet gösteren 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çevreye rahatsızlık verip polise mukavemet gösteren 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Deniz Mahallesi'ndeki Hızır Parkı'nda bir grubun alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Çevreye rahatsızlık veren ve polise mukavemet gösteren şüphelilerden biri polise bıçak çekti.
Bunun üzerine polis, E.Y, M.B, R.B. ve H.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
