Alkol Etkisiyle Vinç Kazası: 4 Araç ve 2 Bina Hasar Gördü

Alkol Etkisiyle Vinç Kazası: 4 Araç ve 2 Bina Hasar Gördü
Güncelleme:
Eyüpsultan'da alkolün etkisindeki bir vinç şoförü, kontrolünü kaybederek park halindeki 4 araca ve 2 binaya çarptı. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Eyüpsultan'da şoförün kontrolünü kaybettiği vinç ara sokakta park halinde bulunan araçlara ve binalara çarparak durabildi. Kazada 4 araç ve 2 binanın dış cephesi zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi 1.Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alkolün etkisinde olan vinç şoförü hızla ara sokağa daldı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, park halindeki 4 araca ve 2 binaya çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve 2 binanın dış cephesinde hasar oluştu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Oturduğu binanın dış cephesi hasar gören ve aracı kullanılamaz hale gelen Fatma Alkan, "Önce hiçbir şey anlayamadım. Bir ses vardı ama o sesten anladım büyük araç geçtiğini. Bağrışmalar vardı çok büyük bir sesti çünkü araç çok büyüktü. Sarhoşmuş madde falanda almış, normal değil. Araçtan aşağıya indiğinde yaptıklarının farkında değildi. İlk önce oradaki arabayı sürüklüyor. Sonra buraya çarpıyor, sonra bizim arabanın kenarından vurup gidiyor. Sonra binanın köşesine çarptığı halde gitmeye çalışıyor. 'Ben gideceğim', 'şuradan köşeyi dönüp gidiyorum' demiş. Gitmeye çalışırken arkasındaki demirler yere çakılınca orada kaldı. En çok arabalarda zarar var, binalarda biraz daha az. Bir tarafı yok yani arabanın. Kesinlikle zararımız karşılansın, biz aracımızı sıfır almıştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
