Alkol Etkisiyle Taşkınlık Yapan Kadına Biber Gazıyla Müdahale
Çorum'da alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren bir kadına, polis ekiplerinin müdahalesi biber gazıyla gerçekleşti. Olay, kadının akaryakıt istasyonunda taşkınlık yapması sonucu meydana geldi.
Çorum'da alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren ve polis ekiplerine zorluk çıkaran kadına, biber gazıyla müdahale edildi.
İ.B.C'nin (25) alkollü gittiği akaryakıt istasyonunda taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ikna çabalarına rağmen etrafa saldırmaya devam eden kadına, biber gazıyla müdahale edildi.
Kadın, polis aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel