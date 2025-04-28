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Alkol Etkisiyle Motosiklet Çalan Şahıs Tutuklandı

Alkol Etkisiyle Motosiklet Çalan Şahıs Tutuklandı
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Adana'da içki etkisiyle başka birinin motosikletini çalan İsmail K., güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından yakalanarak tutuklandı. Motosiklet sahibine iade edildi.

ADANA'da İsmail K. (29), jantındaki kilidi makasla kesip motosiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İsmail K. ifadesinde, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi.

Olay, 20 Nisan'da saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K., jantındaki kilidi demir kesme makasla kesip E.Y.'ye ait motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. E.Y.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi tespit edip yakaladı. Evine yapılan baskında yakalanan İsmail K., emniyetteki sorgusunda, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bulunan motosiklet de sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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