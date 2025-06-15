Alkol Denetimleriyle İlgili Açıklama: 403 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Haziran arasında 3 milyon 647 bin 742 aracın denetlendiğini, 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi gereğince hususi araçlarda 0,50, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkolle araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

"Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor" ifadelerini kullanan Yerlikaya, Türkiye'de 1 Ocak-12 Haziran 2025 arasında 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldığı ve sürücü belgelerinin geçici olarak geri alındığını belirtti.

Yerlikaya, 5-12 Haziran arasında ise 3 milyon 647 bin 742 aracın denetlendiğini, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 27, hız ihlalinde bulunan 110 bin 222, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 762, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 316 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 411 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.