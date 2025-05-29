Alkol Bağımlılığını Yenen V.E: 'İyi ki YEDAM Var'

Zonguldak'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuran V.E, yaklaşık 2,5 yıllık destek sürecinin ardından 40 yıllık alkol bağımlılığından kurtuldu.

Çocuk yaşta alkol kullanmaya başlayan 53 yaşındaki V.E, zaman içerisinde alkol bağımlısı oldu.

Alkol kullanımı nedeniyle ailesiyle ilişkileri bozulan V.E, bağımlılıktan kurtulmak için tesadüfen reklamını gördüğü Yeşilay Danışmanlık Merkezine ulaştı. Burada 2,5 yıl YEDAM'ın sunduğu psikolojik ve sosyal destekle alkol bağımlılığından kurtulan V.E, hayatında yeni bir sayfa açtı.

"Alkol yüzünden ailemle bütün diyaloğum bitmişti"

Alkol bağımlılığından kurtulma sürecini AA muhabirine anlatan V.E, alkolle çocuk yaşlarda aile büyüklerinden görerek tanıştığını söyledi.

Yaş aldıkça alkol tüketiminin devam ettiğini belirten V.E, uzun yıllar alkol bağımlılığının sürdüğünü anlattı.

V.E, alkol bağımlılığının sinsi bir süreç izlediği için yıllar içerisinde alkol tüketiminin arttığını bildirerek, "Ayda bir içmelerim zaman içerisinde, bir haftaya, üç güne ve ilerleyen süreçte günlüğe düştü. Üç vardiya çalışıyordum. Mesaimi bitirip çıktıktan sonra direkt alkol almaya gidiyordum." dedi.

Alkol kullanımının aile hayatını olumsuz etkilediğini aktaran V.E, alkol yüzünden ailesiyle bütün diyaloğunun kesildiğini dile getirdi.

"İyi ki YEDAM var"

Alkol bağımlılığından kurtulmayı çok istediğini belirten V.E, "Ama bunun için girişimde bulunmuyordum. Tesadüfen Yeşilay YEDAM'ın reklamını izledim. Aradım, randevu aldım ve Yeşilaya geldim. Yeşilayda çok sıcak bir ortamda karşılandım. Bu süreci devam ettirmek istedim. Böylece bu döneme kadar geldim." diye konuştu.

V.E, alkol bağımlılığıyla mücadelenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alkolle mücadele edenlerin ilk önce alkolizmi ve kendi benliklerinde alkolü yüzde 100 bırakmak istediklerini kabul etsinler. Alkolizm utanılacak, saklanılacak, yüz kızartıcı bir suç değil. Şeker hastalığı, kanser hastalığı bunlar da birer hastalık değil mi? Alkolizm de bir hastalık. Bunu kabul edip ondan sonra da 'Ben bununla baş edebilirim ve bırakabilirim.' deyip bu süreci başlatabilirler. YEDAM'dan ücretsiz olarak destek alabilirler. Yaklaşık 2,5 yıl YEDAM'dan destek aldım. İyi ki varlar. Kendilerine sonsuz teşekkür ederim."

Psikolog Maide Nur Yıldız da Yeşilay danışmanlık merkezleri olarak alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılık türlerinde bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağladıklarını aktararak, 115 YEDAM Danışma Hattını arayarak genel bilgi alınabileceğini ifade etti.