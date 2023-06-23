Alkol alırken çıkan tartışmada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde Ertuğrul Karabacak'ın (25) birlikte alkol alırken çıkan tartışmada tabanca ile ateş ettiği Erdi Sarıoğlu (35) hayatını kaybetti, Murat Gündoğdu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Şenyuva Mahallesi, 1011'inci sokakta meydana geldi. Ertuğrul Karabacak, evde arkadaşları Erdi Sarıoğlu ve Murat Gündoğdu ile alkol alırken, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Karabacak, yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp Sarıoğlu ve Gündoğdu'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gündoğdu ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Ertuğrul Karabacak'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.