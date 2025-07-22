Alkan Ergin'in Cenazesi Toprağa Verildi

Alkan Ergin'in Cenazesi Toprağa Verildi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden Alkan Ergin, düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Kuzini, faillerin yakalandığını belirterek gereken cezanın verilmesini umduğunu ifade etti.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Alkan Ergin'in (40), cansız bedeni otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ergin, Yeşilköy Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

'UMARIM GEREKEN CEZA VERİLİR'

Alkan Ergin'in kuzeni Mehmet Ali Ergin, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Sadece ayırmaya gelen, kavgayı, şiddeti ve öfkeyi dindirmeye çalışan bir insanın öldürülmesi bu ülkede çok büyük bir olaydır. Failler artık yakalandı. Umarım gereken ceza verilir ve bu örnek bir ceza olur da bundan sonra böyle katliamlarla karşılaşmayız. Başımız sağ olsun. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ, (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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