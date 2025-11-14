Haberler

Aliyev ve Zelenskiy, Azerbaycan Büyükelçiliği'ne Yönelik Saldırıyı Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen Rusya'nın füze saldırısı sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği'ne isabet eden füze konusu ele alındı. Her iki lider de saldırıları kınadı ve diplomatik temsilciliklere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze düşmesini görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Ukrayna'daki büyükelçilik idari binasının bir kez daha hedef alınmasını kınadı ve olayla ilgili ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Aliyev de büyükelçilik binasının füze saldırısına maruz kalmasını kınayarak, yaşananlarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine göre diplomatik temsilciliklere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür etti.

Liderler ayrıca, ikili ilişkilere dair görüş alışverişinde bulundu.

Rusya'nın bugün Kiev'e yaptığı füze ve İHA saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği alanına İskender tipi füze isabet etmişti.

Saldırı sonucunda büyükelçilik alanındaki duvarın bir kısmı tamamen yıkılmış, yapılar, hizmet araçları, idari bina ve konsolosluk bölümü zarar görmüştü.

Bu durum üzerine Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Bakü'nün itiraz notası takdim edilmişti.

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği, 2 Ocak 2024'te ve 28 Ağustos'ta da Rusya'nın saldırıları nedeniyle zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
