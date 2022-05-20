Aliyev ve Paşinyan üçüncü kez Brüksel'de bir araya gelecek - Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le gelecek üçlü toplantısı, 22 Mayıs'ta yapılacak.

AB Konseyi, Michel'in Aliyev ve Paşinyan ile önce ayrı ayrı görüşeceğini, daha sonra üçlü toplantıda bir araya geleceğini duyurdu.

Üçlünün Brüksel'de ilk toplantısı 14 Aralık 2021, ikinci toplantısı 7 Nisan'da aynı formatta yapılmıştı.

Michel görüşmeden sonra "barış anlaşması hazırlamak amacıyla somut bir süreç" başlatmaya karar verdiklerini belirtmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önceki günkü açıklamasında Ermenistan ve Azerbaycan'ın anlaşmaya varmaktan henüz çok uzak olduğunu ancak AB'nin bu yöndeki çabalarını sürdürdüğünü söylemişti.