Aliyev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı Kabul Etti

Aliyev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı Kabul Etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklerini ifade etti ve iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

- Aliyev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha resmi temaslarda bulunmak üzere geldği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sybiha görüşmede Azerbaycan hükümeti tarafından Ukrayna'ya sağlanan insani yardım için minnettarlığını belirtti. Sybiha özellikle İrpin şehrinde uygulanan projelerin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ise, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan ile Ukrayna'nın her zaman birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiği ifade edildi. Ayrıca enerji, yenilenebilir enerji, ulaştırma, ticaret ve tarım gibi alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAFIG MACİDOV - Güncel
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