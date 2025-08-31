Aliyev, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Çin'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e gitti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Azerbaycan'ın örgüte tam üye olmasını desteklediğini ifade etti.

TİANJİN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ile Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e geldi.

Zirve öncesinde liman kenti Tianjin'de Aliyev ile görüşen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Azerbaycan'ın Shanghai İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak katılmasını desteklediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
