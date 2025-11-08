Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde konuştu Açıklaması

Haberler

Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda verdiği destekten güç ve moral aldıklarını belirterek, "Erdoğan'ın ' Azerbaycan yalnız değildir.' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu.

Azerbaycan halkını kutlayan Aliyev, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür etti.

Aliyev, "Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan, Azerbaycan'ı muazzam destekledi. Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir.' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır." diye konuştu.

Türk askerlerinin de törende yer aldığını belirten Aliyev, bunun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğin göstergesi olduğunu vurguladı.

Aliyev, Pakistan Devleti ve halkının 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek verdiğini hatırlatarak, "Törende Pakistan askerleri de bulunuyor. Bu, üç ülkenin ordularının birliğinin tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz, hiçbir zaman işgali kabullenmedik"

Ermenistan'ın işgalci politikasına, Azerbaycan topraklarının işgal altında bulunduğuna ve yaklaşık 1 milyon kişinin yurtlarından edildiğine dikkati çeken Aliyev, "Biz, hiçbir zaman işgali kabullenmedik. Barış müzakerelerinde hep söyledik: 'Eğer müzakerelerden sonuç alınmazsa topraklarımızı savaş yoluyla kurtaracağız.'" ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ermenistan'ın arkasında duran bazı devletler, onlara ekonomik, siyasi ve askeri destek veriyordu. Onlar, ezeli toprağımız Karabağ'ı bizden kopararak Ermenistan'la birleştirmek istiyordu." dedi.

Devlet ve halk olarak topraklarını kurtarmak amacıyla 30 yıl boyunca çalıştıklarını vurgulayan Aliyev, "Uluslararası arenada sesimizi yükselttik. Güçlü ekonomi kurduk. Ekonomik bağımsızlık elde ettik. Bugün Azerbaycan, ekonomik olarak hiçbir ülkeye bağlı değil. Biz, bağımsız politika yürüten ülkeyiz. Güçlü ordu kurduk. Bu etkenler bizi zafere yaklaştırdı." şeklinde konuştu.

"Artık kurtarılan topraklarda 60 bin insan yaşıyor"

Karabağ'daki işgal rejiminin bazı yöneticilerinin bir zamanlar "Tanklarımız Bakü sokaklarında olacak. Bakü'de çay içeceğiz." şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Aliyev, "Aslında hayalleri gerçek oldu. Bugün tankları Bakü'de, Savaş Ganimetleri Müzesi'nde sergileniyor. Ermeni savaş suçluları mahkemede hesap veriyor ve gözaltı merkezinde Azerbaycan çayı içiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Karabağ ve Doğu Zengezur'da kapsamlı imar ve ihya çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Artık kurtarılan topraklarda 60 bin insan yaşıyor. Halkımı bu başarı dolayısıyla kutluyorum. Bu 5 yılı gururla yaşadık. Bu toprakların sahipleri olarak Karabağ ve Doğu Zengezur'a döndük. Bu topraklarda ebedi yaşayacağız. Azerbaycan bayrağı burada ebedi dalgalanacak. Karabağ, Azerbaycan'dır."

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
