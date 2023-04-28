Aliyev, Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercilerle görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, ülkesine davet ettiği Türk halterciler Cansu Bektaş, Gamze Altun, Nuray Güngör ve Yusuf Fehmi Genç'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, ülkesine davet ettiği Türk halterciler Cansu Bektaş, Gamze Altun, Nuray Güngör ve Yusuf Fehmi Genç'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk haltercilerle Bakü'de bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Aliyev, Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şanlı Türk Bayrağını göklere yükselttikleri ve İstiklal Marşı'nı okuttukları için sporcuları kutladı.

Aliyev, sporcuların madalyalarını Azerbaycan'a armağan etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bunun iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın her konuda birlikte olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Türk haltercilerin Erivan'da kazandığı galibiyetlerin özel öneme sahip olduğunu dile getiren Aliyev, "Çünkü Azerbaycan'a, milli simgemiz olan bayrağımıza saygısızlık edildiğinde siz adaleti sağladınız. Türk bayrağının orada dalgalandırılması, adaleti sağlamaktı. Bizim bayrağımızı yaktılar, ama bizim için kendi bayrağımız kadar değerli olan Türk bayrağı orada dalgalandı. Bunu da siz güzel gençler, kardeş ülkenin temsilcileri yaptınız." dedi.

Aliyev, sporculardan Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör'e "Terakki Madalyası" takdim etti.

Görüşmede hazır bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Cansu Bektaş'ın Ermenistan'da kazandığı madalyayı Bektaş adına Aliyev'e hediye etti.

Erivan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde, ülke bayraklarının sahneye çıktığı sırada bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı. Bu durum üzerine Azerbaycan, sporcularını yarışmadan geri çekmişti.

Şampiyonada madalya kazanan Türk sporcular da madalyalarını Azerbaycan'a armağan ettiklerini açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de tebrik ettiği Türk haltercileri ülkesine davet etmiş, daveti kabul eden sporcular Bakü'ye gelmişti.