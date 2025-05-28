Aliyev: Doğu Zengezur ve Karabağ'da 43 Bin İnsan Yaşıyor

- Aliyev: "Artık Doğu Zengezur ve Karabağ bölgemizde 43 bin insan yaşıyor"

LAÇIN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın 107. Bağımsızlık günü dolayısıyla Laçın'da düzenlenen konserin açılış konuşmasında, "Artık Doğu Zengezur ve Karabağ bölgemizde 43 bin insan yaşıyor ve çalışıyor. Hayat bu bölgeye geri döndü, bu bölgenin sahipleri geri döndüler" dedi.

Azerbaycan, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü vesilesiyle Laçın şehrinde konser verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, konser öncesi katılımcılara seslendi. Konuşmasında 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sırasında her gün ilerleme kaydettiklerini hatırlatan İlham Aliyev, "Bir gün bile geri adım atmamıştık. Savaş meydanında 300'den fazla şehir ve köyümüzü Ermeni işgalcilerinden kurtarmıştık. Bunların arasında Cebrayıl, Hadrut, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı ve Şuşa şehirleri de savaş meydanında işgalcilerden kurtarıldı. 8 Kasım 2020'da Şuşa zaferimizden sonra Ermenistan'ın direnci dağılmaya başladı ve ondan bir gün sonra 9 Kasım'dan 10 Kasım'a geçen gece Ermenistan teslim anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. ve biz bunun sonucunda tek bir kurşun atmadan Laçın, Kelbecer ve Ağdam'ı işgalcilerden kurtardık. Bu şanlı tarihimiz bölgemizdeki jeopolitik durumu değiştirdi, yeni gerçekliklere neden oldu ve her ülke bu gerçeklerle barışmak zorunda kaldı. Bizim 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz bir gün süren terörle mücadele operasyonumuz ise devlet egemenliğimizi tamamen sağladı ve Azerbaycan'da ayrılıkçılığın kökü bir defalık kazındı. Şimdi ise tüm özgürleştirilmiş topraklarda yeniden inşa çalışmaları devam ediyor, kalkınma çalışmaları yürütülüyor, büyük altyapı projeleri gerçekleştiriliyor. Hastaneler, okullar, 3 havalimanı, demiryolları, karayolları ve yalnızca tünel inşaatı 70 kilometreye yakın bir mesafede hızla sürüyor. Bugün misafirlerimiz özgürleştirilmiş topraklarda yürütülen çalışmaların bir kısmıyla tanıştılar. Artık Doğu Zengezur ve Karabağ bölgemizde 43 bin insan yaşıyor ve çalışıyor. Hayat bu bölgeye geri döndü, bu bölgenin sahipleri geri döndüler" dedi.

"Gücümüz birliğimizdedir"

Ermenistan ordusunu 4 yılı aşkın süredir mağlup ettiğini ve artık ve bundan sonra da Azerbaycan'ın sonsuza dek muzaffer bir halk ve devlet olarak yaşayacağını belirten Aliyev, "Bugün ise, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı bu bayram etkinliklerinde bizimle birlikte yer alarak, dayanışmamızın artık tamamen yeni bir küresel gerçeklik oluşturduğunu gösterdi. Gücümüz birliğimizdedir. Bugün üç taraflı formatta birliğimizi bir kez daha teyit ettik. Bugünkü bayram konserinde seslendirilecek şarkılar da birliğimizi ve ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğumuzu bir kez daha gösterecek. ve eminim ki, bugün özgürleştirilmiş Laçın'dan üç ülkenin dünyaya verdiği mesajlar gereken yerlere ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.