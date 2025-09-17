Aliyev'den Karabağ'a Tebrik: Tarihi Zafer

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta ilk galibiyetini alan Karabağ Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Aliyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Karabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda yenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karabağ'ın zaferini "Azerbaycan futbolu ve sporu için tarihi bir zafer" olarak nitelendiren Aliyev, Karabağ'ın oyunda mağlup durumda olmasına rağmen muhteşem geri dönüş yaparak maçı kazanmasının bu takımın yenilmez ruhunu ve mücadele azmini gösterdiğini belirtti.

Aliyev, "Bu galibiyet, Azerbaycan halkına büyük bir sevinç yaşatmıştır. Her Azerbaycanlı, Avrupa'da harikalar yaratan Karabağ ile gurur duymaktadır. Takımımıza Şampiyonlar Ligi'nin bundan sonraki maçlarında başarılar ve yeni zaferler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dün oynanan maçta Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenen Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini almıştı.