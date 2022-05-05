KASTAMONU - Aliyev'den imzalı fotoğraf isteyen öğrenciler Azerbaycan'da ağırlandı

Kastamonu Kuzeykent İlkokulu öğrencileri, Türkçe dersinde işledikleri bir konudan esinlenip Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazarak imzalı fotoğrafını istedi. Öğrencilere fotoğraf yerine ülkeye davet geldi.

Derste bir Amerikalı öğrencinin Atatürk'e yazdığı mektubu işlerken, kendileri de bir ülkenin cumhurbaşkanına mektup yazmaya karar veren 4-A sınıfı öğrencileri, kardeş ülke olmaları ve Karabağ Zaferi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazdı.

Mektubun ardından Azerbaycan'dan gelen davet üzerine öğrenciler hem çok şaşırdı hem de heyecanlandı.

Öğretmenleri Naim Kayıkçı, özel eğitim öğretmeni Sema Ilgaz, müdür yardımcısı Erhan Kalaycı, Okul Müdürü Ümit Yürücüoğlu ve kafile başkanı olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Demirkıran refakatinde 21 öğrenci, 11-16 Nisan'da Azerbaycan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Yürücüoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin yazdığı mektuba dönüşün çok güzel olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, Cumhurbaşkanı Aliyev'den imzalı fotoğraf veya afiş beklerken davet almalarını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Yürücüoğlu, "Bu konuyu biz bir projeye döktük. 'Tek Millet İki Devlet' projesi adı altında öğrencilerimizi Azerbaycan'a götürüp gezdirme fırsatı bulduk. Çok güzel ağırlandık, çok güzel yerler gördük." diye konuştu.

Kalaycı da öğrenciler için çok anlamlı bir deneyim olduğunu belirterek, "Hep 'Biriz, tekiz, kardeşiz' diyoruz ya biz bu duyguyu Azerbaycan gezisinde gerçekten yaşadık. Karabağ, Şuşa'yı ziyaret etme şansı bulduk. Bu bölgede Ermenilerin yaptığı tahribatı yakından gördük. Bunun yanında Karabağ Savaşı'nda milletimizin verdiği desteğin Azerbaycan halkı farkında. Bunun farkındalar ve bize teşekkür ettiler." dedi.

"Kardeş diyorduk ama orada gerçekten bir kardeşlik olduğunu gördük"

Sınıf öğretmeni Naim Kayıkçı da şunları dile getirdi:

"Biz küçük bir yazı veya imzalı bir fotoğraf beklerken beklentimizin çok üstünde Sayın Aliyev bizi ülkesine davet etti. Bilim sanat merkezleri, dans merkezleri, robotik kodlama merkezine gittik. Şuşa'ya gittik, Karabağ topraklarını gördük. Öğrencilerimiz üzerinde müthiş bir etki yarattı. Azerbaycan milletinin mutluluğunu paylaştık. Kardeş diyorduk ama orada gerçekten bir kardeşlik olduğunu gördük. Onurlu ve gururluyuz. Şuşa'ya giden ilk ilkokul öğrenci grubu olduk. Mektubumuzun çok doğal yollarla yazılıp gönderilmesi herhalde karşı tarafı çok etkiledi. Bizimle çok ilgilendiler. Ulaşımda kullandığımız araç dahi Cumhurbaşkanlığına aitti."

Öğrencilerden Ecrin Nisa Yılmaz da çok güzel bir hafta geçirdiklerini anlattı.

Yılmaz, "Mektubu gitmek için yazmamıştık. Davet bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Bakü'de Kız Kalesi, Şuşa, Fuzuli, Türk şehitliğine gittik. Kastamonu şehidimiz de vardı orada. Döndüğümde neler gördüğümüzü tüm arkadaşlarıma, aileme anlattım." dedi.

Yusuf Ali Kösüre de "Çok güzel yerleri gezdik. Çok güzel bir geziydi bizim için. Bunu sağlayan Aliyev'e çok teşekkür ederim. Orada bize çok güzel ve samimi davrandılar." ifadesini kullandı.