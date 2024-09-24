Aliyev, ADEX 2024 Fuarını Ziyaret Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) ziyarette bulundu.

Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarı ilk gününde ziyaret eden Aliyev'i, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vüqar Mustafayev karşıladı.

Stantları gezen Aliyev'e, Hasanov ve Mustafayev'in yanı sıra Azerbaycan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da eşlik etti.

Aliyev ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda fuara en büyük katılımı sağlayan Türk savunma sanayi firmalarının stantlarını da gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuara en büyük katılım Türkiye'den

Türkiye, 38 ülkeden 270 şirketin yer aldığı fuara en büyük katılımı sağladı.

ADEX 2024 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayisi firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayarak, 50 firma ve 3 bin 500 metrekareyi aşkın alan ile Bakü Expo Center'da yerini aldı.

Türkiye böylelikle, ADEX 2024'e en çok firma ile katılım sağlayan ülke oldu.

Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarları arasında yer alan ADEX 2024, 26 Eylül'e kadar sürecek.