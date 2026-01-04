Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi üyelerini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi üyelerini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Markwayne Mullin başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Heyet üyeleri, geçen yıl ağustosta Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış gündeminin ilerletilmesine yönelik Washington'da elde edilen sonuçlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti. Aliyev tebrik nedeniyle teşekkür etti.

Aliyev, elde edilen anlaşmaların tarihi önem taşıdığını vurgulayarak, bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın rolüne dikkat çekti.

Bölgesel barış gündeminin ilerletilmesi için Azerbaycan'ın bundan sonra da çabalarını sürdüreceğini ifade eden Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ticari ilişkilerin tesis edildiğini, Ermenistan'a petrol ihraç ettiklerini, ayrıca Kazakistan ve Rusya'dan gelen buğdayın Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a sevk edildiğini hatırlattı.

Aliyev, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) bölgesel ulaştırma bağlantıları açısından yeni imkanlar oluşturacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminden duyulan memnuniyet dile getirilirken siyasi, ekonomik, enerji, savunma ve savunma sanayisi, eğitim, bilişim teknolojileri, yapay zeka ve diğer alanlarda işbirliğinin genişletilmesi için önemli fırsatların bulunduğu vurgulandı.

Taraflar, iki ülkenin yasama organları arasındaki işbirliğinin perspektifleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

ABD'li senatörler Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la da görüştü

Senatör Mullin başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la da bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği olanakları ele alındı.