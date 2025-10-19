Haberler

Aliya İzetbegoviç'in Vefatının 22. Yılında Anma Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı İbrahim Günay, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 22. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Günay, İzetbegoviç’in insanlık vicdanı ve adalet mücadelesi temsilcisi olduğunu vurguladı.

Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 22. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Günay mesajında, Aliya İzetbegoviç'in yalnızca Bosna Hersek halkının değil, tüm insanlığın vicdanını temsil eden bir lider olduğunu belirtti.

İzetbegoviç'in hayatı boyunca adalet, özgürlük ve insan hakları mücadelesinden taviz vermediğini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Bizlere sadece siyasi miras değil, aynı zamanda ahlaki ve entelektüel bir miras da bırakmıştır. Bugün, onun fikirlerine ve duruşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Aliya, savaşın en karanlık günlerinde bile umut olmayı başaran, halkına direnç ve dirayet aşılayan bir liderdi. Gençliğe olan inancı, kitapları ve mücadelesiyle bizlere yol göstermeye devam ediyor. Onun, 'Özgürlüğü olmayan bir insanın ahlaki sorumluluğu da yoktur' sözü hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Vefatının 22'nci yılında, rahmetle, minnetle ve dualarla anıyor, aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.