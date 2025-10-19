Aliya İzetbegoviç'in Vefatının 22. Yılında Anma Mesajı

Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 22. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Günay mesajında, Aliya İzetbegoviç'in yalnızca Bosna Hersek halkının değil, tüm insanlığın vicdanını temsil eden bir lider olduğunu belirtti.

İzetbegoviç'in hayatı boyunca adalet, özgürlük ve insan hakları mücadelesinden taviz vermediğini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Bizlere sadece siyasi miras değil, aynı zamanda ahlaki ve entelektüel bir miras da bırakmıştır. Bugün, onun fikirlerine ve duruşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Aliya, savaşın en karanlık günlerinde bile umut olmayı başaran, halkına direnç ve dirayet aşılayan bir liderdi. Gençliğe olan inancı, kitapları ve mücadelesiyle bizlere yol göstermeye devam ediyor. Onun, 'Özgürlüğü olmayan bir insanın ahlaki sorumluluğu da yoktur' sözü hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Vefatının 22'nci yılında, rahmetle, minnetle ve dualarla anıyor, aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."