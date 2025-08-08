Aliya İzetbegoviç'in Doğumunun 100. Yılı İçin Özel Anma Pulu Yayında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PTT AŞ, Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan özel anma pulunu ve ilk gün zarfını satışa sundu. Ürünler PTT iş yerlerinde ve online olarak temin edilebilecek.

Ptt AŞ, "Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı" konulu 35 lira (36 x 52 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışı ile PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Aliya İzetbegoviç'in Doğumunun 100. Yılı 08.08.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı???????.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Güncel
Galatasaray'dan bomba Mauro Icardi kararı

Başkan devrede! Galatasaray'dan bomba Icardi kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi

"Yatak fantezilerini anlatıyor" demişti! Taciz iddialarına jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.