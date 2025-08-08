Aliya İzetbegoviç'in 100. Doğum Yılı Anma Programı Düzenlendi

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100'üncü yılı vesilesiyle anma programı düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica binasında Aliya İzetbegoviç Müzesi tarafından düzenlenen programa, çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo, Bosna Hersek tarihinin en önemli isimlerinden İzetbegoviç'in doğumunun 100'üncü yılı kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, miras bıraktığı sözlerin her zaman saygı göreceğini söyledi.

Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdic de İzetbegoviç'in ülke tarihinde mücadele, anlayış ve barışın simgesi haline geldiğini ifade etti.

Anma programına İzetbegoviç'in kızı Sabina Berberovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de katılırken, İzetbegoviç'in hayatını anlatan belgesel davetlilere gösterildi.

İzetbegoviç 8 Ağustos 1925'te doğdu

Mustafa ve Haba çiftinin 5 çocuğundan biri olan Aliya İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi.

İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideolojinin, ardından da komünist rejim ve uygulamalarının karşısında yer alan İzetbegoviç, uğruna mücadele ettiği vatanında "bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı" oldu.

İzetbegoviç, hayatı boyunca doğduğu toprakların işgaline ve Müslüman kimliğinin sürekli reddedilişine şahit olurken mücadelesini fikir alanında da sürdürerek yazılar ve kitaplar kaleme aldı.

"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

İzetbegoviç, bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda bulunan Demokratik Eylem Partisini (SDA) 1990'da kurarak Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti.

Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.