Alivey ve Putin Bakü'de bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.
- Alivey ve Putin Bakü'de bir araya geldi
BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da temaslarına başladı. Putin, Zagulba Cumhurbaşkanlığı konutunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.