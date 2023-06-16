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Alışverişten dönen baba, kızını evde ölü buldu

Alışverişten dönen baba, kızını evde ölü buldu

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, alışveriş dönüşü 44 yaşındaki kızını evde ölü buldu. Kızı Ş.Ç. ile aynı ikamette kalan baba Ş.Ç. pazar alışverişine çıktı. Yaklaşık 3 saat sonra eve döndüğünde kızını hareketsiz vaziyette gören baba, ekiplere haber verdi.

Alışverişten dönen baba, kızını evde ölü buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, alışveriş dönüşü 44 yaşındaki kızını evde ölü buldu.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Kızı Ş.Ç. ile aynı ikamette kalan baba Ş.Ç. pazar alışverişine çıktı. Yaklaşık 3 saat sonra eve döndüğünde kızını hareketsiz vaziyette gören baba, ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki Ş.Ç. isimli kadınının hayatını kaybettiğini belirledi. Karakol ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ş.Ç.'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Alışveriş Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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