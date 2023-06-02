Alışveriş merkezlerindeki çanta hırsızlığına suçüstü yakalandı

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde sandalyelere asılı çantaları çalan yabancı uyruklu şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde suçüstü yakalandı. Şüphelinin çaldığı çantalar arasında 4 bin lira para ve pasaportunun bulunduğu çanta da yer alıyor.

İSTANBUL'da alışveriş merkezlerindeki lokantalarda, müşterilerin oturdukları sandalyeye astıkları çantaları çalan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı bazı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alışveriş merkezlerinde yaşanan çanta hırsızlıklarıyla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, hırsızı ve yöntemini tespit etti. Şüphelinin elinde montla masalar arasında dolaştığı, sandalyeye asılı bir çanta gördüğünde el çabukluğu ile alıp montunun arasına saklayarak uzaklaştığı görüldü. Bir güvenlik kamera görüntüsünde ise çantayı aldıktan sonra mağdur tarafından fark edilen şüphelinin, özür dileyip çantayı geri verdiği, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ GÖZALTINA ALINDI

Emniyettki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.