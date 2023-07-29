Beylikdüzü'nde bir AVM'nin yürüyen merdivenlerinden düşen çocuğun eli merdivenlerin altına sıkıştı. Elinden ağır yaralanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Alışveriş merkezinde yürüyen merdiven kazası: 6 yaşındaki çocuğun eli merdivene sıkıştı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir AVM'nin yürüyen merdivenlerinden düşen çocuğun eli merdivenlerin altına sıkıştı. Elinden ağır yaralanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde bulunan bir Alışveriş Merkezi(AVM)'nin içerisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 6 yaşında bir kız çocuğu annesi ile gittiği AVM'nin yürüyen merdivenlerinden inerken düştü. Kızın eli son basamakta bantın olduğu yere sıkıştı. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun elini demiri keserek kurtarabildi. Elinden ağır yaralanan çocuk annesinin kucağında taşındığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. AVM'ye gelen polis konuyla ilgili inceleme başlattı.